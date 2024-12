Una nuova PlayStation Portatile possibile emerge anche da una testimonianza di Digital Foundry

Voci insistenti

In ogni caso, non ci sono ancora informazioni ufficiali su un'eventuale PlayStation Portatile e tutta la questione resta al livello di voci di corridoio, per il momento.

Secondo Linneman, tuttavia, sembra che lo sviluppo del dispositivo sia un po' più avanti rispetto a quanto suggerito dalle prime fughe di notizie.

"Non siamo soliti far trapelare le cose, ma è interessante che questa notizia abbia finalmente iniziato a circolare perché ha confermato ciò che avevamo visto e sentito in via ufficiosa sull'esistenza di questa console", ha dichiarato Linneman di recente, prima di aggiungere che secondo lui "ci sono dei prototipi in giro".

Digital Foundry sembra dunque prendere la questione decisamente sul serio, cosa che getta qualche base sotto le voci di corridoio di una possibile PlayStation portatile. Anche per quanto riguarda Microsoft, da tempo si susseguono le indiscrezioni su una possibile Xbox portatile, dunque nella prossima generazione potremmo assistere a novità interessanti su questo fronte.