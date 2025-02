I videogiochi come The Legend of Zelda fanno bene alla salute mentale, secondo un nuovo studio

Gli effetti positivi di alcuni open world

Lo studio si basa su dati qualitativi provenienti da 32 interviste sulla questione e dati quantitativi basati su 609 sondaggi presso studenti specializzandi che fruiscono normalmente di videogiochi.

Link su un'altura in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

A quanto pare, dalle interviste è emerso che questo genere di giochi favorisce l'evasione cognitiva dalla realtà, consentendo di trovare sollievo dallo stress e ottenere vantaggi sul fronte del benessere emotivo e dell'umore proprio grazie a questa astrazione dal mondo reale.

Secondo i dati dei sondaggi, questa evasione cognitiva ha effetti molto positivi sul rilassamento, tanto da ottenere effetti simili a una forma di meditazione attraverso l'uso dei giochi open world.

Proprio la relativa libertà d'azione ed esplorazione concessa da questo genere è alla base di questi effetti positivi, in quanto viene meno anche l'assillo delle regole e delle limitazioni che spesso vengono comunque imposte nei videogiochi, consentendo al giocatore di vivere l'esperienza secondo un proprio ritmo e seguendo propri principi.

I giochi che sono emersi in maniera più positiva, in grado di avere influssi benefici sui giocatori, sono stati The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che più di ogni altro sono risultati come esperienze in grado di avere effetti positivi sugli utenti.