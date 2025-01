iPhone con TikTok installato in vendita su eBay a prezzi assurdi: uno di loro arriva a 75.000 dollari

Il recente divieto di TikTok negli Stati Uniti, seguito da un intervento del presidente Donald Trump che ha sospeso l'applicazione del ban per 75 giorni, ha portato a scenari surreali . Su eBay, alcuni venditori stanno proponendo iPhone con TikTok già installato a prezzi astronomici, cercando di sfruttare la paura di perdere definitivamente l'accesso all'app. Tra le inserzioni più esorbitanti, spicca un iPhone 15 Pro Max con 256 GB di memoria, messo in vendita per ben 75.000 dollari .

Prezzi fuori controllo per iPhone con TikTok installato

Secondo diversi rapporti sui social media, molte inserzioni su eBay presentano iPhone con TikTok installato, con prezzi che partono da 50.000 dollari e arrivano fino a 75.000 dollari. Un esempio è l'annuncio di un venditore con il nickname "busybee31286", che descrive il dispositivo come "in condizioni perfette, protetto da una custodia OtterBox e praticamente nuovo". Tuttavia, l'iPhone in questione non è nemmeno il più recente modello di Apple, il 16 Pro Max, bensì un iPhone 15 Pro Max.

L'iPhone in questione

Grazie al modo in cui Apple gestisce gli ID Apple e i download su iCloud, l'app TikTok potrebbe teoricamente rimanere utilizzabile su questi dispositivi, anche dopo il divieto. Se un utente scarica l'app con il proprio ID Apple e un nuovo utente accede allo stesso dispositivo con un ID diverso, l'app rimane installata. Tuttavia, con il ban in vigore, TikTok potrebbe comunque mostrare un messaggio di errore che avvisa dell'impossibilità di utilizzare l'app negli Stati Uniti, come già accaduto in precedenza.