Stando a quanto riportato da Bloomberg, Il Trono di Spade potrebbe diventare un videogioco sviluppato da WB Games: lo studio avrebbe proposto questo progetto a Warner Bros. insieme a diversi altri che tuttavia sono stati rifiutati.

Nello specifico, pare che WB Games abbia innanzitutto chiesto di lavorare a una versione estesa di Gotham Knights, che però non ha ricevuto l'approvazione del publisher, e la stessa sorte sembra essere toccata a un gioco di John Constantine e uno di Flash.

Quest'ultimo è stato probabilmente accantonato per via del flop del film con Ezra Miller, Sasha Calle e Michael Keaton, mentre non è chiaro cosa abbia spinto Warner Bros. a non approvare un progetto che avrebbe potuto contare sulla spinta del nuovo capitolo di Constantine con Keanu Reeves.

Questa serie di rifiuti pare abbia spinto diversi dirigenti di WB Games a dare le dimissioni, motivate dalla crescente frustrazione nei confronti dei responsabili di Warner Bros., ma non è ancora chiaro quale sia stato il destino del progetto basato su Game of Thrones.