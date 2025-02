GCC Pokémon: Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme, vi presentiamo tre carte in esclusiva dal nuovo set

Il nuovo set di carte sarà disponibile a partire dal 28 marzo e segna il ritorno dei Pokémon degli Allenatori, presentati per la prima volta con l'espansione Pokémon Gym Heroes. Queste carte avranno non solo il nome del Pokémon ma anche il nome dell'Allenatore / Allenatrice. Ecco tutti i dettagli su Pokémon Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme .

Il prossimo mese il Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon accoglierà l'espansione Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme e oggi possiamo presentarvi in anteprima esclusiva tre delle nuove carte in arrivo con protagonisti Rockruff e la sua evoluzione Lycanroc .

"Rinvenimento" richiede una carta energia di qualsiasi tipo e permette di guardare la prima carta del mazzo del giocatore ed eventualmente decidere se scartarla. "Fuggi Fuggi" , invece, non ha effetti particolari e infligge semplicemente 20 danni all'avversario al costo di due carte energia qualsiasi.

Lycanroc

L'illustrazione standard di Lycanroc dal set Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme

Lycanroc è lo stadio evolutivo finale di Rockruff e nell'espansione Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme sarà disponibile nella "Forma Giorno" in due varianti, una con l'illustrazione standard (qui sopra) e l'altra con un'illustrazione speciale (qui sotto).

Anche in questo caso parliamo di un Pokémon di tipo Combattimento. Lycanroc ha 120 PS e l'abilità "Rivestimento Appuntito", che permette di assegnare a questo Pokémon fino a due carte Energia Appuntita presenti nella pila degli scarti nel momento in cui scende in campo facendo evolvere Rockruff.

L'illustrazione speciale di Lycanroc

Lycanroc possiede anche la mossa "Zanne Serrate". Richiede tre carte energia qualsiasi e infligge 40 danni di base, più altri 40 punti per ogni segnalino danno presente sul Pokémon attivo dell'avversario.

Che ne pensate di queste tre carte di GCC Pokémon dell'espansione Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme che vi abbiamo presentato in anteprima? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.