Broforce Foreverer: data di uscita dell'update gratis, il gioco arriva su Xbox e Game Pass

Devolver Digital ha svelato la data di uscita del corposo e maschio update gratuito Broforce Forever, con il gioco che inoltre arriverà per la prima volta su Xbox One e nel catalogo del Game Pass. Segnatevi la data sul calendario: il lancio dell'aggiornamento è fissato per l'8 agosto su tutte le piattaforme, quindi anche PC, Nintendo Switch e PS4.

L'aggiornamento Broforce Forever introdurrà 6 nuovi personaggi giocabili che hanno un non so che di familiare, come la principessa guerriera Xebro e una certa Broffy l'ammazzavampiri.

Inoltre, troveremo una campagna migliorata e ampliata con nuovi sblocchi, "quattro nuovi livelli sfida che diffondono la democrazia e la massima espressione della potenza militare: correzioni di bug!"