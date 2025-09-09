Il caricamento di file audio è ufficialmente disponibile su Gemini: ecco come funziona

Tra le principali novità annunciate da Google troviamo il supporto al caricamento di file audio con Gemini . Secondo quanto riportato, questa compatibilità era la "richiesta numero uno" degli utenti. Tuttavia, l'azienda di Mountain View ha annunciato anche il supporto a nuove lingue, mentre NotebookLM ora è in grado di creare report sotto forma di guide, quiz o post di blog. Ad ogni modo, il caricamento dei file audio è disponibile sia per gli utenti gratuiti che AI Pro e AI Ultra, ovviamente con delle limitazioni nel primo caso. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito.

Come caricare gli audio con Gemini

È possibile caricare file audio sia su smartphone (iOS e Android) che sul web. Basterà cercare l'icona a forma di "+" e andare su "File" (mobile) o "Carica file" (su PC). Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di una nuova funzione disponibile sia per gli utenti gratuiti che abbonati ai piani Pro e Ultra. Nel primo caso, però, i limiti di lunghezza sono fino a 10 minuti di audio per ogni file. Gli abbonati possono caricare invece fino a 3 ore di contenuti.

Come caricare audio in Gemini

La condivisione di questi contenuti permette a Gemini di eseguire attività utili, ad esempio l'analisi dell'audio, la trascrizione o il riassunto, in maniera analoga rispetto a quanto abbiamo già visto con i video. L'utilizzo di questa funzione permetterà agli studenti, ai professionisti e a chiunque abbia bisogno di velocizzare e ottimizzare le proprie attività, di sfruttare appieno Gemini e le sue potenzialità.