Level-5 ha annunciato i giochi che porterà al Tokyo Game Show 2025

Anche Level-5 ha annunciato la line-up dei giochi che porterà al Tokyo Game Show 2025, tutti disponibili con postazioni demo presso lo stand del team di sviluppo giapponese.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/09/2025
Luke e Layton ne Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore

Level-5 ha annunciato i giochi che porterà al Tokyo Game Show 2025, spiegando che tutti i titoli saranno disponibili con una demo e potranno dunque essere provati presso lo stand del team di sviluppo giapponese in fiera.

  • Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
  • Inazuma Eleven: Victory Road
  • Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore

Considerando che il primo dei tre titoli è stato pubblicato lo scorso maggio, sono effettivamente due le novità che lo studio porterà al TGS 2025 e sarà interessante toccarle con mano, nel caso di Layton per la prima volta.

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore arriverà anche su Nintendo Switch 2 Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore arriverà anche su Nintendo Switch 2

La nuova avventura del celebre Professore sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2, ma non ha ancora una data di uscita e chissà, magari il palco del Tokyo Game Show sarà l'occasione giusta per un annuncio in tal senso.

E Inazuma Eleven?

In arrivo a novembre dopo l'ennesimo rinvio, Inazuma Eleven: Victory Road è già stato messo a disposizione degli utenti sotto forma di demo, tempo fa, e dunque abbiamo un'idea piuttosto precisa di cosa offrirà il nuovo capitolo della celebre serie RPG sportiva.

Non è chiaro quali siano stati i motivi del ritardo nello sviluppo del gioco, che effettivamente è stato annunciato per la prima volta nell'ormai lontano 2016, ma immaginiamo che i cambi di piattaforma abbiano contribuito a rendere la lavorazione più complicata.

Ad ogni modo, Victory Road promette una campagna narrativa in pieno stile anime, con una trama appassionante e tanti personaggi di spessore, oltre a una serie di modalità di supporto che si focalizzeranno invece sull'azione e sulla celebrazione del franchise.

#Sviluppatori #Tokyo Game Show
Segnalazione Errore
