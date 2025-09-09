Level-5 ha annunciato i giochi che porterà al Tokyo Game Show 2025, spiegando che tutti i titoli saranno disponibili con una demo e potranno dunque essere provati presso lo stand del team di sviluppo giapponese in fiera.
- Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore
Considerando che il primo dei tre titoli è stato pubblicato lo scorso maggio, sono effettivamente due le novità che lo studio porterà al TGS 2025 e sarà interessante toccarle con mano, nel caso di Layton per la prima volta.
La nuova avventura del celebre Professore sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2, ma non ha ancora una data di uscita e chissà, magari il palco del Tokyo Game Show sarà l'occasione giusta per un annuncio in tal senso.
E Inazuma Eleven?
In arrivo a novembre dopo l'ennesimo rinvio, Inazuma Eleven: Victory Road è già stato messo a disposizione degli utenti sotto forma di demo, tempo fa, e dunque abbiamo un'idea piuttosto precisa di cosa offrirà il nuovo capitolo della celebre serie RPG sportiva.
Non è chiaro quali siano stati i motivi del ritardo nello sviluppo del gioco, che effettivamente è stato annunciato per la prima volta nell'ormai lontano 2016, ma immaginiamo che i cambi di piattaforma abbiano contribuito a rendere la lavorazione più complicata.
Ad ogni modo, Victory Road promette una campagna narrativa in pieno stile anime, con una trama appassionante e tanti personaggi di spessore, oltre a una serie di modalità di supporto che si focalizzeranno invece sull'azione e sulla celebrazione del franchise.