Level-5 ha annunciato i giochi che porterà al Tokyo Game Show 2025, spiegando che tutti i titoli saranno disponibili con una demo e potranno dunque essere provati presso lo stand del team di sviluppo giapponese in fiera.

Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo

Inazuma Eleven: Victory Road

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore

Considerando che il primo dei tre titoli è stato pubblicato lo scorso maggio, sono effettivamente due le novità che lo studio porterà al TGS 2025 e sarà interessante toccarle con mano, nel caso di Layton per la prima volta.

La nuova avventura del celebre Professore sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2, ma non ha ancora una data di uscita e chissà, magari il palco del Tokyo Game Show sarà l'occasione giusta per un annuncio in tal senso.