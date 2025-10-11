La GPU Radeon RX 9070 Sapphire NITRO+ è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile la GPU Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 AMD 16 GB a 589 € rispetto al prezzo consigliato di 744,99 €, permettendovi di risparmiare il 21%. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è di 674,19 €, quindi si tratta di uno sconto interessante, nonché del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche della GPU Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070
Si tratta di una scheda video da 16 GB GDDR6 che vi permetterà di sfruttare appieno la sua potenza per godere di qualsiasi gioco. La piastra posteriore magnetica combina design ma anche funzionalità e longevità, mentre il sistema di raffreddamento è ottimizzato per fornire prestazioni fluide e convincenti in qualsiasi contesto.
La velocità di clock della GPU è di 2210 MHz, mentre la velocità di clock della memoria è di 950 MHz. L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato e scade tra poche ore.