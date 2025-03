The First Berserker: Khazan presenta il suo sistema di combattimento con un video

Neople ha pubblicato un video che presenta il sistema di combattimento di The First Berserker: Khazan, caratterizzato dalle meccaniche tipiche degli action RPG per quanto concerne la gestione della stamina e la possibilità di difendersi con parate o schivate.

Trovare un equilibrio fra attacco e difesa rappresenta la chiave per il successo in The First Berserker: Khazan, naturalmente, ma ci sono diverse manovre che consentono di ottimizzare l'impiego delle risorse del personaggio e di portare dunque un'offensiva più efficace.

Gli avversari possono essere storditi in base ai colpi che riusciamo a infliggere loro, dandoci così la possibilità di affondare ulteriori attacchi senza che oppongano resistenza, mentre è presente anche una meccanica che permette di deflettere i fendenti eseguendo una mossa con il giusto tempismo.