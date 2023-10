Fate/Samurai Remnant inizialmente doveva essere un soulslike

Cambio di marcia

In un'intervista concessa alla testata giapponese Automaton, il brand manager di Omega Force Tomohiko Sho ha svelato il retroscena che ha portato al cambiamento di impostazione del gioco.

Sho ha per prima cosa spiegato che la scelta della difficoltà è fondamentale per un gioco d'azione e che Fate/Samurai Remnant ha un livello di difficoltà pensato per i principianti del genere. Poi ha raccontato: "A dirti la verità, nelle prime fasi di sviluppo lo avevamo progettato come un soulslike, ossia come un gioco d'azione molto duro. Però, paralndo con Mr. Nasu e gli altri, ho compreso che chi lo avesse giocato dopo Fate/Grand Order non sarebbe stato in grado di giocarci." Fate/Grand Order è un gioco mobile diffusissimo in Giappone, inevitabile punto di riferimento per gli altri prodotti della serie. "Dopo averne parlato, abbiamo deciso di cambiare strada per realizzare un gioco di ruolo d'azione che tutti possano giocare."

La scelta pare essersi rivelata vincente, visto che Fate/Samurai Remnant è stato premiato da ottimi giudizi da parte della critica e da ottimi risultati di vendita. Leggete la nostra recensione per saperne di più.