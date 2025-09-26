Oggi è il The Last of Us Day, ecco tutte le attività celebrative

È stato inoltre presentato il nuovo merchandise di The Last of Us , che include una collezione con le sceneggiature di The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2 realizzata da Dark Horse, una nuova statua del Bloater creata anch'essa da Dark Horse, i Monitor Buddies di The Last of Us da YooTooz e infine il peluche dello squalo di Lev da Fangamer.

In primo luogo c'è stato l'annuncio dell'arrivo di The Last of Us Parte 2 Remastered nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium , che consentirà agli abbonati al servizio Sony di provare la spettacolare remaster del secondo capitolo della saga, forte di un comparto tecnico migliorato e di contenuti inediti come la modalità Nessun Ritorno.

I wallpaper e tutto il resto

Protagonista nei giorni scorsi del nuovo trailer Sony con Neil Druckmann e Ashley Johnson, The Last of Us sarà presente anche sui nostri PC e sui nostri smartphone grazie ad alcuni interessanti wallpaper realizzati per l'occasione dal graphic designer Jason Ferry.

"Ho coltivato così tanta muffa nel corso dell'anno che la gente ha iniziato a chiamarmi Mold Man", ha scherzato Ferry. "Per celebrare il TLOU Day abbiamo usato le immagini delle muffe per creare sei sfondi per mobile e desktop. Potete scaricarli qui e portare la mia muffa sempre con voi, come dei veri pro."