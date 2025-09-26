Oggi è il The Last of Us Day, ecco tutte le attività celebrative

Naughty Dog ha annunciato una serie di attività celebrative per il The Last of Us Day, l'appuntamento annuale dedicato alla celebre proprietà intellettuale che cade esattamente oggi, 26 settembre.
In primo luogo c'è stato l'annuncio dell'arrivo di The Last of Us Parte 2 Remastered nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, che consentirà agli abbonati al servizio Sony di provare la spettacolare remaster del secondo capitolo della saga, forte di un comparto tecnico migliorato e di contenuti inediti come la modalità Nessun Ritorno.
A proposito, i componenti di Naughty Dog si sono affrontati nel No Retournament: un torneo organizzato per mettere alla prova le abilità dei migliori giocatori della modalità Nessun Ritorno all'interno dello studio diretto da Neil Druckmann: in calce trovate un simpatico video che testimonia il tutto.
È stato inoltre presentato il nuovo merchandise di The Last of Us, che include una collezione con le sceneggiature di The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2 realizzata da Dark Horse, una nuova statua del Bloater creata anch'essa da Dark Horse, i Monitor Buddies di The Last of Us da YooTooz e infine il peluche dello squalo di Lev da Fangamer.
I wallpaper e tutto il resto
Protagonista nei giorni scorsi del nuovo trailer Sony con Neil Druckmann e Ashley Johnson, The Last of Us sarà presente anche sui nostri PC e sui nostri smartphone grazie ad alcuni interessanti wallpaper realizzati per l'occasione dal graphic designer Jason Ferry.
"Ho coltivato così tanta muffa nel corso dell'anno che la gente ha iniziato a chiamarmi Mold Man", ha scherzato Ferry. "Per celebrare il TLOU Day abbiamo usato le immagini delle muffe per creare sei sfondi per mobile e desktop. Potete scaricarli qui e portare la mia muffa sempre con voi, come dei veri pro."