POCO annuncia il calendario ufficiale per HyperOS 3: ecco tutti i modelli aggiornabili

POCO ha ufficialmente annunciato il calendario di distribuzione di HyperOS 3, la nuova versione dell'interfaccia personalizzata di Xiaomi basata su Android 16, destinata a un ampio numero di smartphone e tablet del brand. L'occasione è stata il lancio globale dei nuovi flagship POCO F8, tenutosi a Bali, durante il quale l'azienda ha chiarito quali dispositivi riceveranno l'aggiornamento e in quali tempistiche.
I primi modelli a disporre nativamente di HyperOS 3 sono i recentissimi POCO F8 Pro e POCO F8 Ultra, già disponibili sul mercato con la nuova interfaccia. Per tutti gli altri dispositivi supportati, il rollout proseguirà gradualmente fino a marzo 2026, con aggiornamenti distribuiti a scaglioni.
Quali modelli POCO, novembre e dicembre, riceveranno HyperOS 3?
Entro fine novembre 2025, riceveranno HyperOS 3 i modelli della serie POCO F7 e POCO X7, tra cui POCO F7 Ultra, F7 Pro, F7 e gli X7 Pro e X7. Per molti di questi dispositivi il rollout è già iniziato nelle scorse settimane, indicando un rilascio rapido e costante.
La seconda fase, prevista entro dicembre 2025, coinvolgerà un numero ancora maggiore di smartphone: POCO F6 Pro, F6, X6 Pro, M7, M6 Pro, M6 e C75. Anche per POCO M6, l'aggiornamento ha già fatto registrare le prime disponibilità.
L'ultima ondata di HyperOS 3 sui device POCO
L'ultima ondata è invece programmata entro marzo 2026 e includerà dispositivi come POCO F5 Pro, F5, X6, M7 Pro 5G, C85 e l'intera gamma di tablet POCO: POCO Pad, Pad X1 e Pad M1. HyperOS 3 introduce un gran numero di novità. Tra le innovazioni principali spicca la Hyper Island, una funzione che mostra notifiche e attività attorno al foro della fotocamera frontale.
A questa si aggiungono una nuova app Telefonica proprietaria, che sostituisce Google Telefono, e una serie di strumenti basati su intelligenza artificiale che arricchiscono l'uso quotidiano. Gli utenti in possesso di uno dei dispositivi compatibili possono verificare la disponibilità dell'aggiornamento seguendo il percorso: Impostazioni > Info di sistema > Aggiornamento di sistema.