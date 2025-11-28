POCO annuncia il calendario ufficiale per HyperOS 3: ecco tutti i modelli aggiornabili

POCO ha annunciato il calendario di rilascio di HyperOS 3 basato su Android 16 per smartphone e tablet del brand, con rollout previsto fino a marzo 2026.

POCO ha ufficialmente annunciato il calendario di distribuzione di HyperOS 3, la nuova versione dell'interfaccia personalizzata di Xiaomi basata su Android 16, destinata a un ampio numero di smartphone e tablet del brand. L'occasione è stata il lancio globale dei nuovi flagship POCO F8, tenutosi a Bali, durante il quale l'azienda ha chiarito quali dispositivi riceveranno l'aggiornamento e in quali tempistiche. I primi modelli a disporre nativamente di HyperOS 3 sono i recentissimi POCO F8 Pro e POCO F8 Ultra, già disponibili sul mercato con la nuova interfaccia. Per tutti gli altri dispositivi supportati, il rollout proseguirà gradualmente fino a marzo 2026, con aggiornamenti distribuiti a scaglioni.

Quali modelli POCO, novembre e dicembre, riceveranno HyperOS 3? Entro fine novembre 2025, riceveranno HyperOS 3 i modelli della serie POCO F7 e POCO X7, tra cui POCO F7 Ultra, F7 Pro, F7 e gli X7 Pro e X7. Per molti di questi dispositivi il rollout è già iniziato nelle scorse settimane, indicando un rilascio rapido e costante. POCO F8 Pro, la recensione dello smartphone Android medio gamma con fotocamera zoom e audio stereo Bose La seconda fase, prevista entro dicembre 2025, coinvolgerà un numero ancora maggiore di smartphone: POCO F6 Pro, F6, X6 Pro, M7, M6 Pro, M6 e C75. Anche per POCO M6, l'aggiornamento ha già fatto registrare le prime disponibilità.