L'aggiornamento di Path of Exile 2 risolve qualche problema, ma sono più quelli noti ancora non sistemati

I problemi risolti e quelli che ancora devono essere corretti in Path of Exile 2

Il team di Path of Exile 2 ha spiegato di aver "rivisto le nostre Condizioni d'uso a causa dell'imminente Accesso anticipato di Path of Exile 2.", aggiunge poi di aver "semplificato il processo di collegamento degli account quando si avvia il gioco su una nuova piattaforma. Infine, ha anche "corretto un bug per cui la modifica del Messaggio di stato poteva talvolta non essere salvata."

Si tratta di poche correzioni, come potete vedere, che vengono surclassate dal numero di problemi noti ma ancora non risolti. Vediamo quali sono quelli con "alta priorità".

Il negozio di gioco non mostra il saldo punti / Non è possibile acquistare microtransazioni (PS5 e Xbox Series X | S)

Le schermate di caricamento interminabili a volte colpiscono i giocatori mentre sono in gruppo (PS5 e Xbox Series X | S)

Impossibile creare personaggi SSF (PS5 e Xbox Serie X | S)

Il client si blocca nelle schermate di caricamento (Xbox Series X | S)

Il volume dei filmati a volte è impostato su 0 quando si avvia il gioco per la prima volta (Xbox Series X | S)

Dovremo attendere e vedere quando saranno risolti. Nel frattempo, vi segnaliamo quanti giocatori hanno giocato al lancio Path of Exile 2.