Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition è in offerta su Instant Gaming per PC

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 18.99€, rispetto al prezzo originale di 90€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 23.17€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Immergiti nel cuore dell'America del 1899 e segui la drammatica storia di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde . Tra fughe disperate, rapine spettacolari e lotte contro agenti federali e cacciatori di taglie, Arthur dovrà affrontare dilemmi morali e scegliere tra la lealtà verso la sua banda e i suoi ideali. La Ultimate Edition offre contenuti esclusivi per la modalità Storia, il Red Dead Online e una modalità Foto migliorata.

Grafica mozzafiato e avventure online

Red Dead Redemption 2 sfrutta tutta la potenza del PC, con miglioramenti grafici e tecnici per un'esperienza visiva senza pari: HDR, risoluzione in 4K e superiori, configurazioni panoramiche e frame rate elevato rendono ogni dettaglio del mondo selvaggio incredibilmente realistico.

In Red Dead Online, vivi la frontiera come vuoi: diventa un Cacciatore di taglie, un Commerciante, un Collezionista o un Distillatore. Esplora un mondo vasto e dinamico, ricco di missioni, tesori nascosti e ruoli unici che ti permettono di vivere la frontiera secondo il tuo stile. Non perdere l'occasione di vivere questa straordinaria avventura a un prezzo imperdibile!