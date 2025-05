NVIDIA e MediaTek pronti a svelare i chip Arm N1 per PC al Computex 2025

I chip N1 e N1x

Sebbene la collaborazione riguardasse inizialmente un chip destinato a un sistema desktop per l'IA, le indiscrezioni suggeriscono che una versione depotenziata del GB10, più adatta alle esigenze dei PC consumer, potrebbe essere presentata proprio in occasione del Computex. I nomi N1x e N1 non suonano del tutto nuovi: erano infatti emersi in alcune offerte di lavoro di Lenovo, lasciando intendere lo sviluppo di piattaforme hardware basate su architettura Arm.

Il chip NVIDIA GB10

Si ipotizza che questi chip integreranno elementi di design derivati dal GB10, sviluppato congiuntamente da NVIDIA e MediaTek, ma con una configurazione di core ridotta, oscillante tra 8 e 12 unità, e una dotazione di memoria RAM compresa tra 16 e 32 GB, un quarto rispetto al modello di punta.

La nomenclatura dei presunti nuovi chip, N1x e N1, sembra evocare le origini di NVIDIA. Il primo prodotto dell'azienda, infatti, fu un acceleratore grafico per PC chiamato NV1. La genesi di quel nome affonda le radici in un'idea di Curtis Priem, uno dei co-fondatori, che inizialmente propose il nome GX Next Version o GXNV, un gioco di parole che richiamava anche "GX envy", un'allusione alle performanti schede grafiche GX di Sun Microsystems, sulle quali Priem e Chris Malachowsky avevano lavorato in precedenza. Tuttavia, per evitare possibili dispute legali con Sun, si optò per eliminare il prefisso GX, dando vita al nome NV1. Il prefisso NV divenne poi la base per altre denominazioni valutate per la neonata azienda, come iNVention, eNVironment e iNVision. Alla fine, fu scelto NVIDIA, una variazione del termine latino "invidia", privato della "i" iniziale, in omaggio proprio al chip NV1 che i tre fondatori stavano sviluppando. NVIDIA venne ufficialmente fondata il 5 aprile 1993.

L'eventuale presentazione dei chip N1x e N1 al Computex 2025 rappresenterebbe un nuovo capitolo per NVIDIA nel settore dei processori per PC, questa volta in collaborazione con MediaTek e basandosi sull'architettura Arm, in un mercato in fermento e alla ricerca di nuove soluzioni in termini di efficienza e prestazioni. Voi che cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire i nuovi chip? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto la nuova RTX 5060 di Nvidia arriva il 19 maggio a 299 dollari, ma trovarla a quel prezzo sarà dura.