Pokémon GO: gli Allenatori perdono gli scontri nella Lega Lotte GO di proposito: perché?

Lo scopo della Lega Lotte GO di Pokémon GO è quello di sfidare Allenatori provenienti da tutto il mondo, in un vero e proprio comparto competitivo online, decidendo così chi è il migliore. Su questo siamo tutti d'accordo; ma allora perché gli allenatori stanno perdendo gli scontri di proposito?

Il sistema escogitato dai giocatori di Pokémon GO è particolarmente ingegnoso, ed è finalizzato ad ottenere una grande quantità di premi con il minimo sforzo. Ora, dovete sapere che la Lega Lotte GO di Pokémon GO ricompensa anche coloro che perdono, in un certo modo. All'interno di un determinato set composto da cinque battaglie, l'Allenatore deve vincerne quattro per poter incontrare un Pokémon raro, in questo periodo anche Darkrai, Cobalion e molti altri in occasione del Coronavirus.

Vincere questi premi è più facile quando il Rango Allenatore della Lega Lotte GO è di livello basso. Fino al rango 7, infatti, il gioco imposta le battaglie contro allenatori casuali provenienti da tutto il mondo; dal rango 8 in su, invece, il matchmaking è basato sull'abilità/livello del proprio account. Dunque fino al livello 7 è più facile vincere, in un certo modo. Di qui il motivo per il quale gli Allenatori perdono di proposito: perdono per non salire fino al rango 8. E perdono perché in questo modo, rimanendo a bassi livelli, vincono più facilmente contro gli allenatori casuali. Di conseguenza sbloccano più facilmente le ricompense come polvere di stelle, MT rapide e caricate, e incontri con Pokémon Leggendari.

La situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane, con un ribilanciamento complessivo di ranghi, ricompense e metodologie per sbloccare queste ultime: intanto gli Allenatori di Pokémon GO ne approfittano. A proposito, sapevate che Niantic Labs ha reso più facile giocare da casa su Pokémon GO, in questo periodo?