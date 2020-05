Google Stadia, controller in modalità wireless anche su Chrome

Il controller di Google Stadia funziona in modalità wireless anche su browser Chrome, andando così a risolvere una delle limitazioni iniziali della piattaforma.

Le capacità wireless limitate del controller al lancio di Google Stadia avevano fatto storcere il naso a molti utenti, che si sono trovati costretti a collegare il dispositivo via cavo per poterlo utilizzare.

Per fortuna ora questo problema è stato risolto: basta collegare lo Stadia Controller alla propria rete Wi-Fi per poter giocare senza fili, proprio come sarebbe dovuto essere fin da principio.

Purtroppo non si tratta che di una delle criticità che ancora affliggono la piattaforma di game streaming, protagonista di recente di un disastroso Stadia Connect senza nuovi annunci.

La speranza è che nel corso dell'estate Google corra ai ripari, rivelando finalmente qualche esclusiva in uscita e magari introducendo una politica prezzi differente rispetto all'attuale.