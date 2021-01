Destiny 2 su PS5 e Xbox Series X|S, qual è la versione migliore? L'analisi di DF

Destiny 2 è stato testato da Digital Foundry su PS5 e Xbox Series X|S per capire quale sia la versione migliore dello sparatutto Bungie nell'ambito delle piattaforme next-gen.

L'aggiornamento di Destiny 2 per PS5 e Xbox Series X|S introduce fondamentalmente un boost prestazionale che stabilizza o aumenta la risoluzione e il frame rate su tutte e tre le console, senza però introdurre altre migliorie.

Ciò si traduce su PlayStation 5 in un'esperienza molto consistente sul fronte della fluidità ma soggetta a qualche variazione in più per quanto riguarda la risoluzione dinamica, che sulla console Sony sembra entrare in azione più spesso.

Di contro, su Xbox Series X la qualità dell'immagine rimane molto stabile e si gioca praticamente sempre a 2160p reali, anche se il gioco in alcuni frangenti mostra il fianco a qualche calo della fluidità.

Su Xbox Series S il titolo Bungie punta invece sui 1080p e sui 60 fps, offrendo anche in questo caso un eccellente compromesso se consideriamo il prezzo della console.

Una nota infine riguardo il Crogiolo, che sia su PS5 che su Xbox Series X consente di giocare a 1440p e 120 fps, guadagnando reattività in maniera sostaziale e restando nei limiti della trasmissione dati su HDMI 2.0.