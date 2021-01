League of Legends: Wild Rift, beta in arrivo in USA e altre novità per il 2021

League of Legends: Wild Rift prosegue il suo percorso di costruzione e arricchimento, con il 2021 destinato a portare parecchie novità per la versione appositamente studiata per le piattaforme mobile, a partire dalla beta fissata per il nord America.

La versione di prova in beta di League of Legends: Wild Rift raggiungerà dunque il nord America a marzo 2021, periodo in cui il gioco risulterà giocabile in forma piuttosto estesa in tale area geografica. Purtroppo, non ci sono al momento ulteriori informazioni sulla disponibilità della beta al di fuori di USA e territori contigui, dunque attendiamo ulteriori informazioni.

Informazioni che comunque dovrebbero arrivare nel corso del 2021, visto che Riot Games ha intenzione di portare parecchie novità interessanti per League of Legends: Wild Rift. Il gioco è una rivisitazione del classico MOBA appositamente studiata per funzionare al meglio sulle piattaforme mobile.

"Quest'anno, l'obiettivo di Riot è di rendere il gioco disponibile a quanti più giocatori possibile e continuare a pubblicare tantissimi nuovi contenuti", si legge nel comunicato ufficiale diffuso da Riot. In particolare si parla della prima stagione classificata ufficiale di Wild Rift, in apertura questa settimana e di una serie di aggiornamenti su base regolare.

Proprio come nel primo periodo di LoL per PC, verranno lanciati in media due campioni al mese durante il 2021 e tre di quelli confermati per il futuro sono Katarina, Rammus, e l'aggiornamento di Dr. Mundo.

Esplorate Runeterra attraverso gli occhi dei suoi campioni più piccoli con Spedizione Yordle, l'evento più ambizioso di Wild Rift fino ad oggi. L'evento si terrà per tutto gennaio 2021 e vedrà la presenza di Teemo, Lulu, Corki, Tristana e Kennen.