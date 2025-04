Final Fantasy 7 Remake arriva su Nintendo Switch 2, ma Xbox che fine ha fatto? Ecco cosa sappiamo

Come ricorderete, al Nintendo Direct di Nintendo Switch 2 è stato svelato che Final Fantasy 7 Remake arriverà sulla nuova console della grande N. Non si è trattato di una sorpresa enorme, visto il successo della precedente piattaforma e le potenzialità di vendita di quella in arrivo.

Final Fantasy 7 Remake arriverà su Xbox sì o no?

Secondo un noto leaker, però, non dobbiamo temere: Final Fantasy 7 Remake arriverà su Xbox. La fonte è Nate the Hate, che ha anche parlato dei periodi di uscita.

Secondo i leaker, Final Fantasy 7 Remake è in arrivo quest'anno. Non è in grado di dire esattamente qual è la data di uscita, ma comunque non dovrebbero passare più di otto mesi.

Per quanto riguarda invece il seguito, Final Fantasy 7 Rebirth, sarebbe previsto per il 2026. Ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è stato pubblicato come esclusiva temporale di PlayStation 4 nel 2020, ma arrivati a questo punto - dopo la pubblicazione della versione PC (sua e del seguito) e dell'annuncio della versione Nintendo Switch 2 - pare credibile che Square Enix possa pubblicarlo su Xbox.

Forse, molto semplicemente, Square Enix e Microsoft hanno un accordo per annunciare il gioco in una specifica presentazione e quindi anche se la cosa è certa le due compagnie stanno attendendo il momento opportuno. Ovviamente l'arrivo dei due giochi sulle piattaforme di Microsoft è per ora solo un rumor, ma Nate The Hate è un leaker affidabile. Vedremo come andranno le cose.

Vi segnaliamo infine che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 non sarà esclusiva PS6, ma non nel senso che forse immaginate.