Il nuovo video di Final Fantasy 7 Remake per Switch 2 sembra confermare l'arrivo degli altri capitoli

Sebbene la questione sia piuttosto logica, considerando che Remake Intergrade è solo la prima parte di quello che dovrebbe essere il progetto di remake completo di Final Fantasy 7, per il momento è l'unico titolo confermato su Nintendo Switch 2, dunque non c'è la totale certezza dell'arrivo anche degli altri.

Impliciti riferimenti alle altre due parti su Switch 2

In un alcune parti del video, nel quale gli sviluppatori spiegano alcuni retroscena dello sviluppo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade e del lavoro svolto su Nintendo Switch 2, si indica la presenza del generico "progetto FF7 Remake", che dovrebbe implicare anche le altre due parti.

Il director Naomi Hamaguchi, in particolare, riferisce agli utenti di "attendere ulteriori aggiornamenti sul progetto FF7 Remake per Switch 2", e in un altro momento sostiene di aver compreso, durante lo sviluppo, che "Switch 2 avrebbe avuto abbastanza potenza per far funzionare la serie di Final Fantasy 7 Remake che sto creando".

Insomma, praticamente per tutto il video sembra che gli sviluppatori parlino dell'intero progetto, comprensivo delle tre parti previste, nel lavoro di conversione su Nintendo Switch 2, dunque anche l'arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth e la terza parte dovrebbero arrivare sulla console in questione.