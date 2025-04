Final Fantasy 7 Remake Intergrade si mostra su Nintendo Switch 2 con un trailer ufficiale

Rimasta semi-sepolta tra gli annunci del Direct dedicato a Nintendo Switch 2 c'era anche la presentazione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per la nuova console Nintendo, con il trailer ufficiale che è stato pubblicato solo nelle ore scorse dalla compagnia.

Si tratta di un arrivo alquanto a sorpresa, anche perché da molto tempo si aspettava il gioco su Xbox ma continuava a non essere chiara la situazione dell'esclusiva a favore delle piattaforme PlayStation: in tutta questa attesa, alla fine è stato annunciato per Nintendo Switch 2 in maniera totalmente inaspettata.

Come abbiamo visto, questo non significa che il gioco non arrivi su altre piattaforme e l'idea che possa giungere anche su Xbox sembra ora ancora più verosimile, considerando l'approdo sulla console Nintendo, ma la situazione è comunque bizzarra.