Le armi da fuoco sono centrali nel secondo trailer di GTA 6: le avete notate tutte?

Ci sono molte armi da fuoco nel trailer. Considerando che GTA 6 sta chiaramente mirando a essere un gioco enorme, per superare anche il quinto capitolo, non è difficile pensare che nel gioco completo avremo uno degli arsenali più ampi della serie .

Le principali armi presenti in GTA 6

Ovviamente è una speculazione, ma il video di GTA 6 pubblicato quest'oggi ci dà una assaggio di quanto possiamo aspettarci.

Nel trailer 2 di GTA 6 vediamo tante armi in vari frangenti. In particolar modo, al minuto 2:09 circa possiamo vedere una pubblicità di Ammu-Nation. Il venditore dichiara: "Venite all'Ammu-Nation di Phil oggi! Abbiamo più armi di quante la legge ci permette di possedere!".

Dietro di lui vediamo tantissime bocche da fuoco, tra piccoli calibri, fucili semi-automatici, shotgun, fucili con azionamento a leva, ma anche un AK russo e qualcosa di simile a un AR-15. Ci sono anche delle armi in stile SMG e una mitragliatrice leggere personalizzata utilizzata da Phil stesso alla fine della pubblicità.

Non è però tutto, perché ci sono un sacco di pistole, un MP5 e compare anche un lanciagranate automatico. Non dimentichiamo poi veicoli armati e un elicottero "Little Bird" con armi montate.

Consideriamo anche che questo video non mostra alcun gameplay, quindi una volta scesi in campo le armi avranno ancora più spazio. Innegabilmente, GTA 6 non si è dimenticato che è un gioco d'azione e che le armi da fuoco sono centrali per i giocatori.

Vi segnaliamo anche che uno dei creatori di GTA aveva criticato GTA 6, ma il nuovo trailer gli ha fatto cambiare idea.