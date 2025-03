EA Sports F1 25 è stato presentato con un primo trailer e una data di uscita ufficiale

Il trailer mischia alcune scene girate dal vivo con spezzoni di gameplay, presentando alcune delle novità di questa edizione che si presenta come un'evoluzione diretta dei capitoli precedenti e in particolare di F1 24, ovviamente.

Come era stato preannunciato già nelle ore scorse , il primo trailer di EA Sports F1 25 è stato svelato oggi, con protagonista peraltro il pilota di copertina scelto per questa edizione della simulazione, ovvero Lewis Hamilton, che per questa nuova stagione corre su Ferrari.

Le novità di F1 25

Continua in EA Sports F1 25 la modalità storia della serie, Braking Point, con Konnersport in lotta per vincere il campionato, mentre un evento sconvolgente getta la squadra nel caos, come riferito da Codemasters ed Electronic Arts.

Braking Point è ora dotato di diverse impostazioni di difficoltà, adatte sia ai veterani sia ai principianti che debuttano in F1. La modalità "La mia squadra" riceverà inoltre un primo significativo aggiornamento: i giocatori saranno infatti i proprietari della loro squadra di F1, in questo caso, aggiungendo dunque degli elementi manageriali.

Per quanto riguarda la simulazione vera e propria, F1 25 continua a evolversi con un ulteriore aggiornamento del motore EGO. Grazie a una maggiore autenticità dei circuiti resa possibile dalla scansione attraverso tecnologia LIDAR, diversi tracciati e i dintorni che li circondano sono stati trasformati e hanno ora un look più realistico.

Ulteriori dettagli sulle caratteristiche di gameplay e sulle innovazioni saranno svelati a breve attraverso la serie di Deep Dive dedicati a F1 25 in arrivo nel prossimo periodo.

I giocatori che pre-ordinano la F1 25 Iconic Edition digitale riceveranno peraltro una serie di vantaggi legati alla star della copertina Lewis Hamilton e al film F1, insieme a una selezione di livree della stagione 2025 immediatamente disponibili per l'uso nella modalità Time Trial di F1 24 e molto altro.