Google Pixel 9a, una fonte svela le motivazioni dietro il ritardo

Secondo quanto riportato dalle parole dell'informatore Tech Auntyji sul social network X, il nuovo modello entry-level della compagnia avrebbe riscontrato diverse problematiche di surriscaldamento e non corretta gestione delle temperature , soprattutto in corrispondenza del modulo fotocamere posteriore. Tali problematiche avrebbero dunque portato la compagnia a propendere per il posticipo della sua uscita.

Quando uscirà Google Pixel 9a

Non conosciamo al momento una data d'uscita precisa per Google Pixel 9a, che dovrebbe vedere la luce sui mercati di tutto il mondo entro le prime settimane di aprile. Ricordiamo che Google Pixel 9a verrà lanciato allo stesso prezzo del modello precedente, pari rispettivamente a 549 euro per la versione da 128 GB di memoria interna e 649 euro per la versione da 256 GB di memoria interna.

Google Pixel 9a

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) con un comunicato ufficiale proveniente dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.