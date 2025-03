Fortnite e Star Wars potrebbero incontrarsi in una nuova collaborazione

Jedi royale

L'aggiornamento includerà un nuovo Punto di Interesse (POI) basato sulla saga di Lucas, nuovi oggetti mitici, skin e altri contenuti ancora.

Loolo_Wrld, che ha già riportato diverse notizie relative a Fortnite dimostratesi attendibili, ha confermato la voce di corridoio sulla Stagione 3 di Star Wars, aggiungendo qualche dettaglio. I giocatori possono aspettarsi nuovi Boss, personaggi non giocanti, POI e tanti oggetti di Star Wars. Inoltre, il pass battaglia sembrerebbe includere 4-5 skin a tema.

Naturalmente non c'è niente di confermato in via ufficiale, ma una collaborazione del genere non stupirebbe nessuno, visto che Fortnite e Star Wars collaborano dal 2019, con dei nuovi contenuti a tema che vengono aggiunti ogni anno, in occasione del giorno di Star Wars (il 4 maggio). Alcuni dei personaggi più popolari del franchise, come il Mandaloriano, Darth Vader, Han Solo e molti altri, sono già stati introdotti nel gioco.

L'anno scorso abbiamo visto l'arrivo di personaggi come Chewbecca, Luke Dagobah, Lando Calrissian e AWR Trooper. La collaborazione si è estesa a diverse modalità, tra le quali Battle Royale, LEGO Fortnite, Fortnite Festival e Rocket Racing. Vedremo cosa accadrà quest'anno.