WhatsApp smetterà di funzionare su vecchi telefoni Android a partire dal 1° aprile 2025

L'impatto di questa misura sarà significativo, soprattutto per coloro che utilizzano WhatsApp come principale strumento di comunicazione personale o lavorativa.

Perché questi dispositivi non saranno più compatibili

Il motivo principale per cui Meta ha deciso di interrompere il supporto per questi dispositivi è tecnologico. WhatsApp sta orientando il suo sviluppo verso nuove funzionalità che richiedono prestazioni minime che questi telefoni più vecchi non possono offrire. Tra le innovazioni previste ci sono miglioramenti nella sicurezza, nelle videochiamate, nell'intelligenza artificiale e in altre caratteristiche avanzate.

La funzione delle liste di WhatsApp

Inoltre, Meta vuole garantire un'esperienza utente stabile e sicura. Per questo motivo, deve concentrare i suoi sforzi sui dispositivi in grado di supportare aggiornamenti moderni. I sistemi operativi più vecchi, come Android 4.4 KitKat o versioni precedenti, semplicemente non soddisfano questi requisiti.