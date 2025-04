WhatsApp rivoluziona i promemoria e integra tutto con il chatbot Meta AI

WhatsApp si prepara a rivoluzionare il modo in cui gestiamo i nostri impegni quotidiani, introducendo una funzione inedita che sfrutta le potenzialità di Meta AI per creare promemoria intelligenti. La novità, scovata nella versione beta 2.25.9.14 per Android , promette di semplificare la pianificazione e l'organizzazione, permettendo di impostare promemoria personalizzati direttamente all'interno delle chat.

Come creare i promemoria con Meta AI

La creazione dei promemoria avverrà direttamente all'interno delle chat, senza bisogno di navigare tra menu o impostazioni complesse. Basterà inviare un messaggio a Meta AI, specificando l'attività da ricordare e l'orario desiderato. L'app si occuperà di tutto il resto, inviando una notifica al momento opportuno. Per gestire i promemoria creati, WhatsApp introdurrà una sezione dedicata all'interno delle informazioni del chatbot. Qui sarà possibile visualizzare l'elenco completo dei promemoria attivi, modificarli o eliminarli in qualsiasi momento.

I nuovi promemoria su WhatsApp tramite Meta Ai (fonte: wabetainfo)

La possibilità di personalizzare e gestire i promemoria in modo flessibile rappresenta un valore aggiunto significativo. Gli utenti potranno adattare i promemoria alle proprie esigenze, modificando l'orario, il testo o la frequenza. Inoltre, la possibilità di eliminare i promemoria non più necessari evita di ricevere notifiche indesiderate, mantenendo il controllo sulla propria agenda.

La funzione è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento. E voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe una funzione simile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto su iPhone si potrà usare WhatsApp come app predefinita per chiamate e messaggi.