I due mesi gratis di Kindle Unlimited terminano oggi: veloci prima che spariscano

Oggi terminano gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon e inoltre termina anche la promozione dedicata ai due mesi gratis di Kindle Unlimited , l'abbonamento che vi permette di accedere a un catalogo di riviste e soprattutto di romanzi. Potete trovare il servizio a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Vi consigliamo quindi di attivare subito la prova gratuita da due mesi, se al momento della lettura di questa notizia è ancora disponibile, così da non rischiare di perderla. Non tutti possono usare la promozione (ad esempio coloro che sono già abbonati) ma il modo più rapido per capire se è disponibile per voi è andare sulla pagina di Amazon sopra indicata.

Kindle Unlimited funziona su tanti dispositivi

Kindle Unlimited è un servizio in abbonamento perfetto per chi possiede un lettore Kindle, ma ovviamente non è limitato al dispositivo Amazon. Potete tranquillamente scaricare una applicazione gratuita tramite il vostro dispositivo mobile - sia smartphone che tablet - e usare il servizio e qualsiasi eBook comprato tramite Amazon. Potete anche usare il vostro computer, se preferite.

Con il lettore Kindle è facile e veloce accedere ai propri romanzi scaricati tramite Kindle Unlimited

Ricordate inoltre che il servizio non include pubblicità, ma se possedete un lettore Kindle con pubblicità, le vedrete in modo regolare quando mettete in stand-by il dispositivo. In Kindle Unlimited ci sono romanzi italiani, così come internazionali. Ci sono grandi classici, opere moderne e prodotti esclusivi. Inoltre, potete fare il download e usare il tutto offline fintanto che siete abbonati.