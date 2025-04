Sony ha già preservato oltre 650 terabyte di giochi e informazioni sulla storia di PlayStation

L'intenzione di Sony, in sostanza, è riuscire a salvare qualsiasi cosa riguardi lo sviluppo di videogiochi all'interno dei suoi team: dal codice sorgente dei giochi alle foto degli sviluppatori, in modo da creare un archivio quanto più completo possibile.

Come riferito da Game File, durante la recente Game Developers Conference c'è stato un intervento da parte di Garrett Fredley, responsabile del progetto preservazione presso PlayStation, che ha spiegato un po' i progressi effettuati finora dalla compagnia in questo ambito.

Un lavoro in continua espansione

I dati vengono conservati all'interno di server dislocati a Las Vegas e Liverpool, e al momento ammontano a circa 650 terabyte, ma l'intenzione è di incrementare la quantità molto velocemente e arrivare tra poco oltre il primo petabyte di dati, a cui ne seguiranno altri.

Varie produzioni PlayStation recenti

In questa raccolta si trova un concentrato dei 30 anni di storia di PlayStation, con oltre 1000 build di software salvate nelle varie versioni dei giochi che sono state recuperate nel complesso, ma oltre ai file ci sono anche altri materiali come elementi promozionali, produzioni artistiche e fotografie.

Il documento più vecchio, in base a quanto riportato, risale al 1994 e riguarda il gioco Arc the Lad per la prima PlayStation, ma si arriva fino alle produzioni più recenti con la conservazione di tutte le build dei giochi PS5.

Il team dedito alla preservazione utilizza peraltro strumenti molto particolari come un robot chiamato Vaultron, in grado di individuare velocemente i documenti conservati all'interno dei supporti ottici, ma Fredley ha spiegato che ci sono diverse sfide da affrontare con l'incremento esponenziale di dati raccolti, a partire dal sistema di indice da adottare per catalogare al meglio tutti gli elementi dell'archivio.