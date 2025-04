Clair Obscur: Expedition 33 è stato aggiunto alla lista dei desideri di oltre 1 milione di giocatori

Se il buongiorno si vede dal mattino, gli sviluppatori di Sandfall Interactice hanno tutti i moviti per festeggiare in anticipo. Come svelato con un messaggio pubblicato su X, il GDR Clair Obscur: Expedition 33 è stato aggiunto alla lista dei dei desideri da oltre 1 milione di persone a poche settimane dal lancio.

Non viene spiegato se il dato include la lista dei desideri di Steam, la più nota tra quelli dei vari store digitali (dove figura in prima pagina), o se anche quelle di Xbox Store e PlayStation Store. A ogni modo si tratta di un grande risultato, specie considerando anche che il gioco verrà incluso all'interno di PC e Xbox Game Pass e molti giocatori lo giocheranno usufruendo del servizio di Microsoft.