Gli scenari di GTA 6 sono stati presentati da Rockstar Games

Rockstar Games ha presentato gli scenari di GTA 6 sul proprio sito ufficiale, fornendo i primi dettagli relativi alle location che avremo modo di visitare durante la campagna del gioco e che andranno a comporre l'affascinante ambientazione del nuovo capitolo della serie.

La lista include al momento sei differenti luoghi:

Vice City

Leonida Keys

Grassrivers

Port Gellhorn

Ambrosia

Monte Kalaga

Ognuno di essi appare fortemente caratterizzato, non solo sul piano estetico ma anche e soprattutto per quanto concerne i contenuti e le attività disponibili, che andranno così a diversificare in maniera netta queste zone della mappa.

Come detto, Rockstar Games non si è limitata a pubblicare un breve elenco degli scenari di Grand Theft Auto VI, bensì ha fornito le prime descrizioni ufficiali per consegnarci anche un assaggio delle atmosfere che ci troveremo a respirare in tali luoghi.