Microsoft potrebbe acquistare TikTok: è tra le compagnie interessate, dice Trump

Microsoft alla fine potrebbe acquistare TikTok in USA, in base a quanto riferito proprio dal nuovo presidente Donald Trump, appena insediatosi alla Casa Bianca e già alquanto attivo su questo fronte, come aveva già fatto capire nei giorni precedenti.

La casa di Xbox è tra le compagnie interessate a portare avanti l'operazione, in base a quanto riferito dallo stesso Trump, mentre Microsoft non avrebbe ancora commentato la questione, cosa che sottolinea come le discussioni siano ancora totalmente in corso e la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro.

In effetti, il colosso di Redmond sembrava essere fin dall'inizio uno dei potenziali candidati ad acquisire le operazioni americane del social network di ByteDance, fin da quando è emersa la questione sulla necessità di garantire la sicurezza dei dati e la relativa possibile soluzione attraverso l'acquisizione.