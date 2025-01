AMD FSR 4 compare nel driver Adrenalin e sembra confermare il supporto esclusivo a RDNA 4

Nascosto all'interno di un driver Adrenalin in versione Preview sembra sia stato scoperto un indizio su AMD FSR 4, che confermerebbe come la nuova tecnologia sia probabilmente legata esclusivamente all'architettura RDNA 4, sebbene non ci sia ancora certezza sulla questione.

L'idea che il nuovo sistema di upscaling di AMD potesse essere legato esclusivamente all'architettura RDNA 4 della serie Radeon FX 9070 si è già diffusa da tempo, ma la questione rimane ancora dubbia, considerando che la stessa compagnia è rimasta possibilista sul fatto di poter ampliarne l'utilizzo anche a modelli specifici di altre serie di GPU quando ha annunciato FSR 4.

Quanto emerso dal DLL in questione sembrerebbe però escludere questa possibilità, e far tornare all'idea iniziale di una tecnologia di fatto legata esclusivamente ai nuovi modelli delle schede grafiche AMD, a causa di alcune limitazioni tecniche specifiche.