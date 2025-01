AMD concentra l’architettura RDNA 4 sulle schede grafiche desktop, con possibilità per future GPU mobili e APU

AMD ha ufficializzato che l'architettura grafica RDNA 4 debutterà con le schede grafiche desktop, segnando un approccio mirato per contrastare la concorrenza di NVIDIA. In un'intervista a Notebookcheck, Ben Conard, Direttore della Gestione del Prodotto per i Client Premium di AMD, ha delineato la strategia dell'azienda, lasciando tuttavia la porta aperta all'espansione nel segmento mobile e delle APU.

Focus iniziale sul mercato desktop

Le prime GPU RDNA 4 arriveranno sul mercato desktop con la serie Radeon RX 9000, che includerà modelli come la RX 9070 e la RX 9060. Queste schede sono posizionate per competere direttamente con le serie RTX 4070/5070 e RTX 4060/5060 di NVIDIA, offrendo un miglior rapporto qualità-prezzo. AMD ha recentemente ritardato il lancio delle sue nuove GPU per ottimizzare ulteriormente lo stack software e, secondo alcuni report, per aggiustare i prezzi in maniera più aggressiva rispetto alla concorrenza.

Ben Conard ha confermato che la strategia attuale è quella di concentrarsi sul mercato desktop, ma ha anche sottolineato che l'architettura RDNA 4 potrebbe in futuro essere integrata nei prodotti mobili, sia attraverso GPU discrete per laptop che come parte delle APU integrate.

L'architettura RDNA 4

Sebbene non ci sia una roadmap definita per il settore mobile, Conard ha lasciato intendere che RDNA 4 potrebbe arrivare successivamente su laptop e APU. Attualmente, l'architettura RDNA 3.5 è limitata a chip integrati come i Ryzen AI 300 e Ryzen AI Max, ma i futuri aggiornamenti potrebbero includere l'implementazione della tecnologia RDNA 4 nei processori mobili. Questo amplierebbe le opzioni di AMD per competere con NVIDIA anche nel mercato dei laptop.