Un teaser di ASUS potrebbe aver anticipato l'annuncio della vociferata pseudo Xbox portatile

ASUS ha pubblicato un teaser trailer che potrebbe anticipare l'annuncio di un nuovo modello di ROG Ally che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe rivelarsi una sorta pseudo Xbox portatile, ovvero un dispositivo portatile di terze parti ma realizzato in collaborazione con Microsoft per unificare l'esperienza PC e Xbox in un'unica handheld.

Ma andiamo per gradi. Il filmato, che trovate qui sotto, all'apparenza non ha nulla a che vedere con Xbox: nessun logo, niente colori verdi o altri elementi tipici dell'ecosistema verdecrociato. Tuttavia, mostra Omni, la mascotte robotica di ASUS, far finire per sbaglio un ROG Ally e un Raikiri PRO (un controller con lincenza ufficiale Xbox) all'interno di un macchinario che innesca quello che sembrerebbe essere un processo di fusione.