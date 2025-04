The Last of Us Complete annunciato e disponibile da oggi su PS5 a sorpresa: è la raccolta completa

Sony e Naughty Dog hanno annunciato a sorpresa The Last of Us Complete, ovvero la raccolta che comprende The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2 Remastered insieme in un'unica soluzione, disponibile da oggi su PS5 in versione digitale e in arrivo anche in formato fisico.

Come visibile anche nel trailer di presentazione riportato qui sotto, all'interno di The Last of Us Complete troviamo entrambi i rifacimenti della serie per PS5, consentendo in questo modo di avere l'esperienza completa all'interno di un unico pacchetto che può essere acquistato e scaricato da oggi a questo indirizzo.

Il prezzo della versione digitale è di 109€, dunque qualcosa meno dei prezzi standard ufficiali per i due capitoli sommati insieme, sebbene non di molto, ma per chi deve iniziare da zero questa serie potrebbe essere un'ottima soluzione, magari sfruttando anche il traino di The Last of Us: Stagione 2 in TV.