La Cina costruisce un supercomputer nello spazio con 2.800 satelliti: lanciati i primi 12

La Cina ha ufficialmente avviato la costruzione di un gigantesco supercomputer distribuito nello spazio, composto da una costellazione di 2.800 satelliti. A guidare l'iniziativa è l'azienda ADA Space, in collaborazione con il laboratorio Zhijiang e la Neijang High-Tech Zone. I primi 12 satelliti sono stati già lanciati in orbita, dando forma al primo nucleo della cosiddetta Three-Body Computing Constellation, un nome ispirato chiaramente alla celebre saga di fantascienza. A differenza dei satelliti convenzionali, questi dispositivi non si limitano a raccogliere dati per poi trasmetterli a Terra: elaborano le informazioni direttamente in orbita, grazie a modelli di intelligenza artificiale integrati. Ogni satellite è dotato di un modello AI da 8 miliardi di parametri, con una potenza computazionale di 744 TOPS (tera operazioni al secondo). Insieme, i 12 satelliti raggiungono i 5 POPS (peta operazioni al secondo), un valore già impressionante, ma destinato a crescere drasticamente nei prossimi anni.

L'obiettivo? Mille POPS da 2.800 satelliti Secondo quanto dichiarato dalle autorità cinesi, il progetto mira a raggiungere la soglia dei 1.000 POPS quando la costellazione sarà completa. Si tratta di un'infrastruttura senza precedenti, pensata per operare in modo autonomo, evitando i colli di bottiglia della trasmissione dati verso le stazioni terrestri, spesso limitate da problemi di banda e copertura. I satelliti, inoltre, sono collegati tra loro tramite laser a 100 Gbps, una tecnologia che consente trasferimenti di dati ultraveloce tra i nodi della rete orbitale. In totale, i primi 12 satelliti condividono 30 terabyte di spazio di archiviazione, e portano con sé carichi scientifici avanzati, come un rivelatore di polarizzazione dei raggi X, utile per analizzare eventi cosmici improvvisi, come i lampi gamma.