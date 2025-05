OLED Days: un mese di sconti sui monitor LG UltraGear (e non solo)

Con l'arrivo degli OLED Days - in programma dal 19 maggio al 30 giugno - LG mette sotto i riflettori una rosa di monitor e dispositivi premium, applicando uno sconto automatico che può toccare il 15%. Se il carrello include un monitor gaming c'è anche di più: inserendo il codice MULTIPLAYER5 prima di finalizzare l'ordine si ottiene un extra 5% di riduzione, calcolato sul prezzo già ribassato.

La promozione, riservata ai Clienti LG Member, prevede anche la spedizione gratuita e la consueta formula di finanziamento in 30 mesi a tasso zero; restano disponibili anche Klarna, PayPal e Apple Pay.

Il super monitor 5K2K pronto al debutto Non capita spesso di vedere un pannello 5K2K da 45 pollici pensato espressamente per il gaming, ma è proprio ciò che offre il nuovo UltraGear di punta. La curvatura 800R avvolge lo sguardo e la matrice WOLED, grazie alla micro-lens array, mantiene neri assoluti senza sacrificare la luminosità nelle scene HDR. In 5K la frequenza nativa raggiunge 165 Hz, più che sufficienti per i titoli single-player più elaborati; se però si preferisce la massima reattività, basta un click per passare alla modalità Dual e spingersi fino a 330 Hz in WFHD. Con il 5% di sconto automatico il prezzo di 1.999€ scende di circa 140 €; inserendo il codice della community si scollina sotto quota 1.770€: un risultato notevole per un display che, di fatto, unisce la superficie di due monitor QHD senza le cornici al centro. Il monitor in questione è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear OLED 45GX950A-B

27 pollici OLED a 240 Hz, la scelta compatta Il fratello "piccolo" da 27 pollici è tutto fuorché ordinario: la risoluzione QHD consente di spingere i 240 Hz senza stressare troppo la GPU, mentre il pannello WOLED reagisce in 0,03 ms, cancellando virtualmente l'input-lag. Il contrasto tipico dell'OLED rende più leggibili le ombre negli sparatutto competitivi, e la copertura cromatica quasi completa di DCI-P3 torna utile anche a chi monta video o ritocca foto nel tempo libero.

Partendo da 669€, lo sconto automatico porta il conto a poco più di 620€; con il coupon esclusivo si arriva a sfiorare i 590€, una cifra che qualche mese fa sarebbe sembrata impossibile per un 240 Hz a emissivi organici. Se cercate un upgrade tangibile rispetto a un IPS tradizionale, qui trovate neri autentici, latenza minimale e dimensioni che non costringono a rivoluzionare la scrivania. Questo monitor è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 27GS95QE-B

UltraWide, OLED e WebOS in un unico schermo Immaginate di chiudere una sessione di lavoro, posare il mouse e lanciare Netflix senza cambiare sorgente né cercare il telecomando del televisore: è l'effetto pratico dell'integrazione di webOS 24 in questo OLED da 34 pollici curvo con rapporto di forma 21:9. Le app di streaming, il Wi-Fi e il Bluetooth sono di serie e convivono con un pannello capace di 240 Hz reali, 0,03 ms e la stessa profondità di nero del modello da 45″. Il profilo da 800R enfatizza l'immersione, specie negli open-world più panoramici, mentre la luminosità di picco regge bene anche in ambienti illuminati.

Qui lo sconto automatico non è timido: il 15% taglia oltre 200€ dal listino di 1.399€, assestandosi attorno a 1.160€. Una volta digitato il coupon, il totale precipita in area 1100€, rendendo questo 34 pollici un outsider irresistibile per chi vuole un solo schermo che faccia da monitor e centro multimediale. Potete acquistare il monitor cliccando su questo link. LG UltraGear 34GX90SA-W

Il portatile OLED che completa la postazione Fuori categoria rispetto agli UltraGear ma perfetto per completarli, il Gram Pro da 16 pollici abbina un pannello OLED 3K a un telaio in lega di magnesio che ferma l'ago della bilancia sotto il chilo e trecento. Al suo interno lavora un Intel Ultra 7 di seconda generazione affiancato da 32 GB di RAM LPDDR5X e un terabyte di SSD PCIe 4.0: numeri che permettono di montare video 4K lontano dalla scrivania senza rimpiangere il desktop. La batteria da 77 Wh regge un'intera giornata di lavoro, mentre la Thunderbolt 4 consente di collegare al volo un hub o, perché no, uno degli UltraGear in promozione. Il taglio del 10% fa scendere il prezzo da 2.099€ a poco più di 1.850€; non beneficia del coupon dedicato alla nostra community perché non è un prodotto gaming, ma il valore rimane interessante per chi vuole un portatile leggerissimo, potente e con uno dei migliori schermi OLED mai visti su un laptop. Questo dispositivo è acquistabile cliccando su questo link. Il nuovo LG Gram potenziato dall'intelligenza artificiale

Come approfittarne al meglio Per ottenere il massimo risparmio basta aggiungere il prodotto al carrello - lo sconto principale è già calcolato - e inserire il codice MULTIPLAYER5 se si tratta di un monitor gaming. In pochi secondi il totale finale viene aggiornato, lasciando al cliente la scelta fra pagare subito o dilazionare in comode rate. Chi fosse interessato ad altri modelli, oppure agli sconti della Tech Wave, potrà trovare l'elenco completo sullo store ufficiale di LG: un'occhiata vale la pena, perché le occasioni non mancano e la scadenza del 4 giugno arriva più in fretta di quanto sembri.