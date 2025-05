Monitor LG UltraGear in offerta: ecco tutti i modelli da cogliere al volo approfittando degli sconti

Dal 15 maggio al 4 giugno LG riaccende i riflettori sulla linea UltraGear (e su alcuni display per l'ufficio) con la campagna Tech Wave. La formula è semplice: ogni modello in vetrina gode di uno sconto automatico che arriva al 15% e, in seconda battuta, di un extra 5% se al checkout si digita il coupon riservato alla community Multiplayer.it. Lo sconto supplementare si calcola sul prezzo già ribassato, così il vantaggio effettivo supera di slancio il 19% nei tagli più generosi. Fra le tante offerte abbiamo scelto quattro monitor che, per caratteristiche e rapporto qualità/prezzo, raccontano bene l'intera fascia high-end di LG.

Come sempre, ne approfittiamo per ricordarvi che tutti questi sconti e, più in generale tutte le promozioni dello store LG, sono disponibili solo per i clienti LG Member.

LG UltraGear OLED 27GX790A-B Il primo è il 27GX790A-B, l'OLED da 27 pollici capace di spingere la frequenza a 480 Hz con un tempo di risposta di appena 0,03 ms. Nato per l'e-sport più competitivo, abbina neri assoluti a una luminanza di picco sorprendentemente alta e porta in dote la doppia compatibilità FreeSync Premium Pro/G-SYNC, più una porta DisplayPort 2.1 pronta a sostenere tutta la banda necessaria. Il listino parte da 999€, ma con il 10% della Tech Wave scende a circa 899€; inserendo il coupon esclusivo si sfiorano gli 854€, una cifra oggi rarissima per un OLED a quasi mezzo kilohertz. Il monitor è acquistabile da questo link. Il monitor LG UltraGear OLED 27"

LG UltraGear 32GR93U-B Chi preferisce la definizione del 4K può puntare sul 32GR93U-B: un IPS da 32 pollici che unisce la risoluzione UHD a 144 Hz ad un millisecondo di risposta, senza dimenticare la certificazione DisplayHDR 400 e la copertura DCI-P3 al 95%. Qui lo sconto base è del 5%, sufficiente a limare il prezzo da 579 a poco più di 550€; applicando l'ulteriore 5% il totale scende a circa 523€, rendendolo appetibile tanto per il gaming su PC quanto per le console che spingono i 120 Hz in 4K via HDMI 2.1. Potete acquistare il monitor in sconto seguendo questo link. Il monitor LG UltraGear 32GR93U-B

LG UltraGear 32G810SA-W Sulla stessa diagonale, ma con un'anima diversa, arriva il nuovo 32G810SA-W: pannello IPS 4K a 144 Hz che integra webOS 24. Significa avere Netflix, Disney+ e Bluetooth già a bordo, senza dover accendere il PC, il tutto con la stessa risposta rapida da 1 ms e la compatibilità G-SYNC/FreeSync del fratello "puro". In questo caso il ribasso automatico è del 10% - il cartellino scende da 799 a circa 719€- e il codice community porta la quota finale attorno a 683€, un compromesso intrigante per chi alterna lavoro, streaming e gioco. Se siete interessati a questo monitor, potete proseguire su questo link. LG UltraGear 32G810SA-W

LG UltraGear Nano IPS 27G850A-B Chiude la rassegna il 27G850A-B, primo Nano IPS Black di LG capace di funzionare in 4K a 240 Hz o, selezionando la modalità Dual, addirittura in Full HD a 480 Hz. Il gamut DCI-P3 al 99% e il contrasto più profondo della tecnologia IPS Black lo rendono versatile anche per chi lavora con il colore. Qui il taglio legato alla promozione della Tech Wave tocca il 15% e abbassa il prezzo dai 799 di listino a circa 679€; con il coupon extra la soglia scende ancora sotto i 646€, un biglietto d'ingresso aggressivo per il 4K a frequenze da e-sport. Se vi interessa questo monitor, potete comprarlo da questo link. LG UltraGear 27G850A-B

Molti altri sconti in arrivo per la Tech Wave Naturalmente la pagina Tech Wave - online dal 15 maggio - contiene anche altri UltraGear in saldo, oltre a notebook e monitor dedicati alla produttività. Chi vuole rinnovare la postazione può quindi esplorare l'elenco completo, ricordando di inserire il coupon esclusivo prima di chiudere l'ordine che vi darà accesso ad un ulteriore 5% di sconto. Se volete scoprire gli altri monitor, vi lasciamo il link alla landing page con tutte le offerte.