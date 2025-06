La data di uscita di Lies of P Overture finisce al centro di un leak: manca molto meno di quanto pensiate

Lies of P è un apprezzato soulslike che ci ha messo nei panni di un burattino speciale nella città di Krat, una metropoli messa in ginocchio da una ribellione dei robot e da una piaga sconosciuta. Le avventure del nostro protagonista sono terminate da tempo, ma avremo modo di rivestire i suoi panni nel DLC Overture . Quando avverrà?

La data di uscita di Lies of P Overture

Come potete vedere poco sotto, un leaker ha condiviso su Reddit un video che mostra il trailer di Lies of P Overture. Alla fine appare la scritta "Disponibile ora", lasciando intendere che il giorno della distribuzione del video sarà anche il giorno della pubblicazione del DLC.

La domanda ora è quando sarà pubblicato il trailer: la presenza dei loghi Xbox farebbe pensare all'Xbox Showcase, ma secondo le fonti i simboli sono causati dal fatto che i l video proviene dall'app Xbox. In breve, un qualsiasi evento di questi giorni potrebbe essere il momento prescelto per l'annuncio.

Difficile dire quale, per il momento, ma in ogni caso la sostanza non cambia molto: Lies of P Overture pare essere destinato ad arrivare sulle nostre console e computer entro la fine della settimana.

Tutto questo ovviamente è vero se crediamo che il trailer sia reale e che non sia un qualche complicato fotomontaggio. Anche se così fosse, basterà attendere poco per scoprirlo. Segnaliamo infine che Lies of P riceverà due livelli di difficoltà aggiuntivi e modalità extra con un aggiornamento gratuito.