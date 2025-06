Apple: presto diremo iOS 18 sarà sostituito da iOS 26? In arrivo un cambio di numerazione dei sistemi

Gli utenti Apple, in attesa del prossimo Keynote dell'azienda di Cupertino che si terrà il 9 giugno alle 19:00 italiane, si preparano a ricevere una serie di aggiornamenti e novità importanti per i tanti ecosistemi esistenti per ogni dispositivo. Secondo un rapporto di Bloomberg, la stessa Apple è pronta, innanzitutto, ad un cambiamento che modificherà la numerazione dei vari sistemi operativi: iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. Questo cambiamento, dunque, con ogni probabilità, verrà annunciato proprio durante la sopracitata conferenza.

Da iOS 18 ad iOS 26 L'idea di cambiare la numerazione dei sistemi operativi nasce in seguito alla volontà di Apple di offrire maggiore chiarezza e ordine. Questa necessità emerge, chiaramente, in una fase in cui i dispositivi targati Apple - con relativi sistemi interni - sono molteplici e per facilitare la comprensione e la cronologia degli aggiornamenti, l'azienda di Cupertino ha deciso di numerare ogni sistema con lo stesso numero. Si passerà, dunque, ad iOS 26, così come iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 e così via. La scelta è quella di adottare il numero dell'anno successivo a quello corrente; ecco perché, quindi, il 26. Con questa mossa si cercherà di ottenere maggiore coerenza nella suddivisione delle versioni dei sistemi operativi che, per ovvie ragioni legati alla nascita dei dispositivi, presentano ad oggi numerazioni diverse.