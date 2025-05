La Lies of P Overture Celebration Box è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito

Se siete dei grandi fan di Lies of P, il soulslike ispirato a Pinocchio, allora potreste essere interessati a un nuovo pacchetto da collezione, la Lies of P Overture Celebration Box - Scatola da collezione limitata. Il prezzo è 119,99€ e la data di uscita è il 1° ottobre 2025. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Prima che finiscano le unità potete andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. La prenotazione a prezzo minimo garantito significa che se dopo il vostro ordine il prezzo dovesse calare, tale nuove cifra più bassa sarà applicata in modo automatico alla vostra prenotazione senza che voi dobbiate fare alcunché. In breve, pagherete il prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione. Se il prezzo non dovesse calare a sufficienza, potrete gratuitamente cancellare la prenotazione.