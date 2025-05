L'annuncio dei giochi “gratis” PS4 e PS5 del PlayStation Plus di giugno è dietro l'angolo

Non esiste una data ufficiale scolpita nella pietra, ma è abbastanza semplice prevedere le tempistiche e il modus operandi di PlayStation. Salvo rarissime eccezioni, l'annuncio dei titoli del tier Essential viene fatto il mercoledì pomeriggio precedente al primo martedì del mese successivo. Di conseguenza, la data e l'orario da segnare in agenda è mercoledì 28 maggio alle 17:30 italiane .

Siamo agli sgoccioli di maggio, e a breve Sony annuncerà i nuovi giochi mensili del PlayStation Plus per PS4 e PS5 , disponibili per tutti gli abbonati a giugno senza costi aggiuntivi.

Quando saranno disponibili i giochi del PS Plus di giugno?

Allo stesso modo, è facile prevedere anche quando i nuovi giochi mensili verranno resi disponibili per tutti gli iscritti al servizio, dato che ciò avviene sempre il martedì successivo al loro annuncio ufficiale. Potrete quindi riscattare e aggiungere alla vostra libreria i titoli in questione da martedì 3 giugno, dopo l'aggiornamento di routine del PlayStation Store che avviene di mattina. Questo significa anche che avete ancora pochi giorni per fare vostri i giochi offerti questo mese.

Per il momento, la line-up del PlayStation Plus di giugno è avvolta nel mistero e probabilmente resterà tale fino all'annuncio ufficiale, salvo leak o soffiate dell'ultimo minuto da fonti affidabili. A ogni modo, volendo azzardare un pronostico, i tempi potrebbero essere maturi per EA Sports FC 25, dato che solitamente i giochi della serie calcistica vengono offerti agli abbonati al servizio in questo periodo dell'anno. Lo sapremo per certo tra pochissimi giorni.

Se ve li siete persi, vi ricordiamo che dalla scorsa settimana sono disponibili i giochi PS4 e PS5 di maggio per gli abbonati ai tier Extra e Premium.