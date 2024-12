Monster Hunter Wilds: ecco due video gameplay dove cacciamo il Congalala e il Lala Barina

Nei giorni scorsi abbiamo avuto l'occasione di visitare gli studi di Capcom a Osaka per provare nuovamente Monster Hunter Wilds, in attesa del lancio nei negozi in programma per il prossimo anno. Per l'occasione il nostro prode Aligi Comandini ha provato circa 5 ore tratte dalla campagna e affrontato alcuni dei nuovi mostri e vecchie conoscenze introdotte in questo capitolo. A questo proposito, vediamo due video gameplay che mostrano delle cacce con il Congala e il Lala Barina.

Introdotto per la prima volta in Monster Hunter 2, il Congalala è una belva zannuta che ricorda un grosso gorilla dal manto rosa, artigli affilati e un grosso aculeo sulla testa. È noto anche per le sue letali e puzzolenti flatulenze che possono infliggere lo status fetore al cacciatore, che impedisce di usare oggetti di recupero e si può rimuovere usando un deodorante.