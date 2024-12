Il successo di Astro Bot e di PS Portal plasmeranno il futuro di PlayStation?

Oggi si festeggia il 30° anniversario di PlayStation e come è giusto che sia si celebrano i successi che hanno trasformato il brand di Sony in uno dei pilastri dell'industria videoludica. Tra questi rientrano anche PlayStation Portal e Astro Bot, almeno stando alle recenti dichiarazioni dei CEO Hermen Hulst e Nishino. E chissà che non siano anche degli apripista per nuove operazioni simili o per strategie focalizzate su console portatili e i giochi per famiglie.

All'annuncio PlayStation Portal non era certo stata accolta con grande entusiasmo a causa di un prezzo elevato e le numerose limitazioni dovute al remote play. Eppure ha comunque fatto breccia e i numeri (che in realtà non conosciamo, ma fanno fede le parole di Nishino e Hulst e i dati di Circana) potrebbero persino aumentare ora che il dispositivo supporta la riproduzione dei giochi PS5 in cloud, per certi versi passando dall'essere un accessorio di PS5 in una console quasi autonoma. Certo c'è voluto un anno di attesa, ma quello che conta è che questa funzionalità è arrivata: significa che PlayStation Portal ha avuto un seguito importante a tal punto da convincere Sony a introdurre il cloud. E forse anche puntare a una vera e propria console portatile, come suggerito dalle fonti di Bloomberg e Digital Foundry. Del resto Nintendo Switch è un successo, il mercato delle handheld come Steam Deck si sta espandendo e Microsoft ha praticamente confermato i lavori sulla propria Xbox portatile: non sorprenderebbe se anche Sony volesse creare una nuova PSP ora che ha la certezza che il suo pubblico è interessato a dispositivi simili.