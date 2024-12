"Vi paghiamo per parlare con ragazze giapponesi online": non è una truffa ma un vero lavoro videoludico

Pare però che in questo caso non sia assolutamente un lavoro falso o illegale, ma una vera posizione lavorativa per una ditta videoludica .

Come funziona il lavoro

La compagnia Ace sta infatti offrendo delle posizioni per persone disposte, da remoto, a interpretare il ruolo di un personaggio in un gioco a tema appuntamenti per ragazze, strutturato come una chat. Gli assunti dovranno interpretare tali personaggi e rispondere alle giocatrici.

Una potenziale giocatrice del videogioco

Il "membro dello staff di risposta" inizierà il suo turno accedendo al sistema amministrativo del gioco e controllando i messaggi senza risposta delle giocatrici. Dopo averne scelto uno a cui rispondere, il membro del personale addetto alle risposte esaminerà il registro della chat recente tra la giocatrice e il personaggio e creerà una risposta appropriata, tenendo presente la personalità e lo stile di espressione del personaggio, quindi invierà la risposta e passerà al messaggio successivo.

Non sono specificate particolari abilità oltre al saper scrivere con un computer, anche se presumibilmente i candidati dovranno avere una adeguata conoscenza della scrittura giapponese. La paga oraria varia da 1.150 a 2.100 yen (tra i 7 e i 14 euro), anche se non è chiaro se dipenda dalla quantità o dalla qualità dei messaggi inviati. Ace afferma di voler assumere almeno 10 membri del personale addetto alle risposte.

Chissà, Ace potrebbe battere Nintendo e diventare la compagnia in cui lavorare più desiderata dai giovani laureati giapponesi in ambito entertainment.