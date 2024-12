Il cosplay di Nami da One Piece di Een Mercado è semplicemente fantastico

One Piece è uno dei manga e anime più seguiti di sempre, con la notorietà dell'opera di Eiichirō Oda che ha raggiunto nuove vette in questi anni grazie alla serie in live action realizzata da Netflix. La popolarità di One Piece ha chiaramente un grande ascendente anche sul panorama dei cosplayer, come ci dimostra ad esempio Een Mercado con il suo cosplay di Nami.

Nami è una dei protagonisti principali di One Piece. Abile ladra e navigatrice, il suo sogno è quello di realizzare la prima mappa del mondo completo. Si unirà al gruppo di Rufy nei primissi capitoli del manga per poi diventare una presenza fissa della temuta ciurma di Cappello di Paglia.