Blue Screen of Death cambia colore dopo 40 anni: l’acronimo BSOD resta, la paura pure

Niente più schermata blu improvvisa, con tanto di faccina triste e un misterioso avviso, almeno non in questo modo. "Il PC ha riscontrato un problema e deve essere riavviato", un semplice messaggio che scatenava il panico (e continua a farlo) a causa di un errore critico di Windows. Ebbene, dopo ben 40 anni Microsoft ha deciso di rinnovare il design della schermata di errore . Si passa dal blu al nero, probabilmente ancora più terrificante per gli utenti, ma l'aggiornamento in questione dovrebbe includere delle funzioni utili. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Black Screen of Death

Dopo 40 anni il Blue Screen of Death si trasforma nel Black Screen of Death, schermata di errore che rinnova il suo design. Addio quindi al blu, alla faccina triste e al codice QR: si passa a una schermata nera, simile a quella che si vede durante un aggiornamento di Windows, che dovrebbe però indicare immediatamente il driver di sistema difettoso, nonché il codice di arresto. Ciò dovrebbe permettere di individuare subito il problema, in modo da trovare una soluzione senza perdere troppo tempo.

Il nuovo design del BSOD arriverà verso la fine dell'estate con un aggiornamento di Windows 11, insieme alla funzione Quick Machine Recovery. Ad ogni modo, si parla di queste modifiche da mesi. A marzo, infatti, Microsoft ha dichiarato di star "presentando in anteprima una nuova interfaccia utente più snella per i riavvii inattesi, che si allinea meglio ai principi di progettazione di Windows 11 e supporta l'obiettivo di far tornare gli utenti alla produttività il più velocemente possibile".

Piccola postilla: il Blue Screen of Death, in realtà, è già stato nero in passato, in particolare con Windows 3.0.